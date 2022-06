A PSP deteve na quinta-feira, no Porto, um homem e uma mulher no âmbito de uma operação policial realizada junto ao bairro Pinheiro Torres, e apreendeu mais de 5.000 doses de estupefacientes, foi anunciado esta sexta-feira.

Em comunicado, o Comando Metropolitano do Porto refere que as detenções ocorreram no âmbito do combate ao crime de tráfico de droga junto daquele bairro municipal, localizado na freguesia de Lordelo do Ouro, tendo a operação contemplado a realização de uma busca domiciliária.

Da operação resultou a apreensão de cocaína suficiente para 2.724 doses individuais, heroína suficiente para 2.022 doses e haxixe suficiente para 630 doses individuais. Foi ainda apreendida a quantia de 165 euros.

Os detidos, um homem de 37 anos e uma mulher de 35, ambos residentes no Porto, vão ser presentes às autoridades judiciais.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No mesmo comunicado, a PSP refere também ter detido na quinta-feira outras seis pessoas por alegado tráfico de droga, em várias ruas do Porto, tendo apreendido 218 doses de heroína e cocaína.

Um estudante, de 20 anos e residente na Amadora, foi detido na madrugada de quinta-feira, pelas 00h01, na Rua das Oliveiras, a quem foi apreendida cocaína suficiente para 24 doses individuais e a quantia de 94 euros.

No mesmo dia, mas pelas 09h30, um homem de 61 anos residente em Vila Real foi detido na rua António Bessa Leite e foi-lhe apreendida heroína e cocaína suficientes para 61 e 15 doses individuais, respetivamente.

Ainda na quinta-feira, pelas 09h45, a PSP deteve na Avenida Sidónio Pais um homem, de 30 anos e residente no Porto, a quem apreendeu heroína e cocaína suficientes para 30 e nove doses, respetivamente.

Mais tarde, pelas 15h10, foi detido na Rua de Grijó um homem de 46 anos, residente em Santa Maria da Feira, e apreendidas o equivalente a 17 doses de cocaína e a oito doses de heroína.

Pelas 16h50, na Rua Dominguez Alvarez, ocorreram as detenções de um homem, de 24 anos, e duma mulher, de 30, ambos residentes em Vila Real, tendo-lhes sido apreendida cocaína e heroína suficientes para 49 e cinco doses individuais, respetivamente, bem como a quantia de 259 euros.