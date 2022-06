Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Tribunal de Contas chumbou o contrato que tinha sido aprovado em junho de 2021, pela mão do anterior ministro da Defesa João Gomes Cravinho, e que entregava à empresa pública idD – Portugal Defense a gestão do processo de compra de seis navios de patrulha oceânica (“patrulhões”). Essa empresa era, até à formação do novo Governo, liderada por Marco Capitão Ferreira, que entretanto se tornou Secretário de Estado da Defesa.

Segundo o Expresso, para o Tribunal de Contas não se justifica o pagamento – de 352 milhões de euros – já que a Marinha tem know-how suficiente para gerir este processo, em contraste com a idD, uma entidade que o organismo fiscalizador considera não ter qualquer experiência para “edificar” o processo do concurso internacional público para a construção dos navios.

A decisão ainda é passível de recurso mas vem comprometer ainda mais os prazos de um programa já muito atrasado: na primeira apresentação que o então ministro João Gomes Cravinho (agora ministro dos Negócios Estrangeiros) fez há um ano, foi anunciada a entrega do primeiro navio “para o final de 2023”, o que se tornou agora impossível de cumprir. Segundo o Expresso, este foi um processo que causou muito mal-estar na Marinha, mas também na Defesa.