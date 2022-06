Pelo menos duas pessoas morreram no domingo na sequência de um atentado à bomba na capital do Afeganistão, Cabul, avançaram as autoridades.

O porta-voz da polícia de Cabul, Khalid Zadran, indicou numa mensagem publicada na rede social Twitter que o ataque foi causado por explosivos colocados num automóvel no norte da capital.

A explosão de domingo segue-se a um ataque a um templo sikh em Cabul, no sábado, que matou pelo menos duas pessoas.

Cerca de 200 sikhs vivem atualmente no Afeganistão, um país quase inteiramente muçulmano, cuja comunidade sikh chegou a atingir cerca de meio milhão na década de 1970. A comunidade afegã sikh tem sido alvo de vários ataques nos últimos anos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A organização extremista armada Estado Islâmico já havia atacado a minoria sikh num ataque suicida em julho de 2018 em Jalalabad, no leste do país, que matou 19 pessoas.

Embora o número de ataques tenha diminuído no país desde que os talibãs tomaram o poder, em agosto de 2021, ocorreram uma série de atentados à bomba, no final de abril e de maio, nos quais morreram dezenas de pessoas.

A maioria foi reivindicada pelo Estado Islâmico.

Os talibãs têm intensificado os ataques contra o grupo extremista, sobretudo na província oriental de Nangarhar, na sequência dos quais prenderam centenas de pessoas.

Os talibãs afirmam que nos últimos meses derrotaram o Estado Islâmico, mas os analistas acreditam que a organização continua a ser o principal desafio de segurança para o novo regime afegão.