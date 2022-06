Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O alto representante da União Europeia para a política externa, Josep Borrell, afirmou esta segunda-feira que o bloqueio de cereais ucranianos pelas tropas russas é uma “tentativa deliberada de usar os alimentos – e criar fome – como arma de guerra”.

“A Rússia está a bloquear as exportações da Ucrânia, não nós, mas a Rússia“, declarou o líder da diplomacia europeia. “É também Moscovo que está a destruir infraestruturas de transportes, não nós. Mais de 20 milhões de cereais estão bloqueados na Ucrânia e há alguém que impede que estes cereais cheguem aos consumidores”, reforçou.

Culpam as sanções da EU como responsáveis por esta crise alimentar, mas são as ações da Rússia que causam esta crise”, acusou ainda para Borrell, para quem “a propaganda russa passa por criar um problema e culpar os outros”.

Josep Borrell garantiu, por outro lado, que o Conselho Europeu vai enviar, ainda esta semana, um sinal em como começaram os preparativos para a adesão da Ucrânia, da Geórgia e da Moldávia.

Um sinal importante que deve ser ouvido muito além das nossas fronteiras como manifestação da nossa força, unidade e apoio a estes três países, particularmente àquele que está a ser agredido pela Rússia”, afirmou Josep Borrell.

O chefe da diplomacia europeia deixou ainda uma explicação final sobre as sanções aplicadas pela União Europeia a países como a Rússia e a Bielorrússia, afirmando que não serão estas medidas as responsáveis pelo comércio de alimentos e fertilizantes no mundo. “Apenas tomamos decisões que afetam a UE, não países terceiros.”