Mapa da guerra. O que se sabe sobre o 118.º dia de conflito na Ucrânia

O que aconteceu durante a madrugada?

O jornalista russo Dmitry Muratov conseguiu leiloar a medalha do Prémio Nobel da Paz por 103,5 milhões de dólares (o equivalente a quase 98 milhões de euros). O galardão foi conquistado em 2021. O dinheiro vai ser investido na resposta humanitária da UNICEF para crianças refugiadas ucranianas.

Um armazém de bens alimentares foi destruído por um míssil na cidade de Odessa na segunda-feira, confirmaram fontes militares ucranianas durante a madrugada. A cidade foi alvo de 14 ataques aéreos ao longo de três horas. Não houve vítimas mortais nem feridos.

As forças ucranianas anunciaram que conseguiram pela primeira vez perpetrar um ataque bem sucedido com mísseis anti-navio Harpoon, doados pelo Ocidente, contra a Rússia. O Ministério da Defesa explicitou que o alvo do ataque terá sido o rebocador naval russo Spasatel Vasily Bekh, que estava a deixar armas e soldados na Ilha das Serpentes, no noroeste do Mar Negro.

Todas as sete torres de televisão na região de Kherson já foram reconfiguradas para transmitir a televisão russa. As forças do Kremlin no terreno terminaram esta madrugada a reconfiguração da última torre que faltava para garantir a transmissão.