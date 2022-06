Vacina contra Monkeypox recomendada a homens gays e bissexuais no Reino Unido em maior risco de exposição

Ao recomendar a vacina, a Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido espera poder quebrar as cadeias de transmissão. Sugere a utilização da Imvanex, que se mostrou eficaz no combate ao vírus.