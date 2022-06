Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Arqueólogos de Israel dizem ter descoberto no sul do país uma mesquita rara e uma das mais antigas de que há conhecimento. Especialistas em antiguidades dizem que o achado remonta ao período de transição do cristianismo para o islamismo.

De acordo com a Autoridade de Antiguidades de Israel (IAA) os restos da mesquita que apontam para uma história de 1,200 anos foram encontrados durante a construção de um novo bairro em Bedouin, cidade de Rahat.

“As características arquitetónicas únicas revelam que o edifício possa ter sido utilizado como mesquita” estimasse que esta possa ter acolhido algumas dezenas de crentes à época.

A mesma fonte indica que o local religioso situado no deserto de Negev tem uma sala quadrada em direção a Meca, a cidade sagrada do Islão. Foi ainda encontrado um “edifício de luxo” com restos de talheres e artefactos de vidro que revelam a riqueza das pessoas que habitavam naquele local, divulga o The Guardian com base nas declarações dos superiores em antiguidades.

O processo histórico que ocorreu no deserto de Negev mostra a história da introdução de uma nova religião — a religião islâmica, e uma nova governação e cultura da região. Estas foram gradualmente estabelecidas herdando o anterior governo bizantino e a religião cristã que dominou a terra ao longo de centenas de anos,” sublinha a entidade governamental independente.

Em Rahat, as mesquitas encontradas são preservadas como monumentos históricos ou locais ativos de oração.