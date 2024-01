O vídeo mostra um homem de costas, aparentemente a urinar junto a uma banca de supermercado. É descrito na legenda como “um verme de um imigrante muçulmano” a urinar em “produtos derivados de porco” num supermercado nos Países Baixos. Ao seu lado, os amigos explicam o que está em causa: “Não comemos carne de porco”, ouve-se, a certa altura, na gravação.

Sem surpresa, a publicação tornou-se viral nas redes sociais. Foi partilhada em várias línguas, provocando inúmeros comentários islamofóbicos. Numa dessas partilhas, o autor ironiza mesmo que estamos perante “enriquecimento cultural”. O conteúdo foi igualmente divulgado por várias figuras públicas holandesas, incluindo Geert Wilders, líder do Partido pela Liberdade. Mas, na verdade, estamos apenas perante uma encenação.

Weer tien zetels erbij. https://t.co/Fa1QN2Kg9j — Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 17, 2023

Utilizando a ferramenta Google Images chegamos à publicação original. Foi partilhada pelo utilizador “Buurtwachtt“ (nome verdadeiro Danny Derix), na rede social Instagram, a dia 14 de dezembro de 2023. No perfil, encontramos uma série de vídeos semelhantes ao que está em análise, que mostram um homem alegadamente a urinar em diferentes locais públicos.

O Observador contactou o autor do vídeo, mas não obteve qualquer resposta até à publicação deste artigo. No entanto, num esclarecimento enviado à agência France Presse (AFP), o responsável pela gravação confirma que o contexto que está a ser atribuído ao vídeo “é completamente falso“. Danny Derix revela que o homem que aparece na imagem é “um amigo”, que “nunca urinou na carne” ou algo semelhante. O vídeo foi manipulado, com o objetivo de, esclarece à AFP, “mostrar ao mundo como é fácil criar informação falsa e passá-la como verdadeira”. De acordo com o autor, o vídeo foi gravado no supermercado Albert Heijn XL, na cidade holandesa de Zaandam.

Dias mais tarde desta resposta à AFP, Danny Derix divulgou um outro esclarecimento na plataforma Youtube onde explica os “truques” utilizados para dar credibilidade a esta série de vídeos. Adianta, por exemplo, que recorreu a efeitos falsos para simular o som da urina que se ouve na gravação. Nesta explicação, o autor reforça que queria mostrar como a informação falsa é facilmente difundida nas redes sociais.

Conclusão

Publicação é falsa. Vídeo viral não mostra um “imigrante muçulmano” a urinar sobre carne de porco num supermercado, trata-se de uma simulação. O autor da gravação confirma que recorreu a “truques” para dar credibilidade às imagens, com um objetivo claro: mostrar ao mundo como é fácil passar informação falsa por verdadeira.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.