(Em atualização)

Um incêndio no Colombo, em Lisboa, obrigou à evacuação do centro comercial, na tarde deste domingo. Vários relatos indicam que o centro ficou sem eletricidade.

O alerta foi dado para um fogo num posto de transformação, de acordo com os bombeiros sapadores de Lisboa, ao Correio da Manhã.

Vários relatos nas redes sociais contam que o centro comercial teve de ser evacuado e são visíveis aglomerações de cidadãos no exterior em fotografias entretanto publicadas. Há também clientes no parque de estacionamento que relatam ter sido alertados para sair do local.

Segundo a CMTV, pelo menos uma pessoa teve de ser assistida. À estação televisiva uma mulher que esteva dentro do centro comercial explicou que ouviu “uma espécie de uma explosão” enquanto almoçava. Logo de seguida, as luzes apagaram-se e foram avisados que teriam de abandonar o local.