Esta semana arranca com as notícias sobre o conflito na Ucrânia a serem marcadas pela cimeira do G7, que reúne os líderes das sete maiores economias mundiais na Alemanha.

No terreno, no Donbass, continua a registar-se o avanço russo sobre a cidade de Lysychansk, com a Rússia a garantir que cidade está quase cercada e Ucrânia a confirmar ataques apenas na frente sul.

Mas uma das notícias mais relevantes a registar-se esta madrugada foi a entrada da Rússia em incumprimento, depois de falhar o pagamento de juros sobre a sua dívida externa — algo que não acontecia desde a Revolução Russa, em 1917.

O que aconteceu durante a madrugada e ao início da manhã?

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, vai dirigir-se aos líderes das sete maiores economias mundiais esta manhã, às 8h (hora de Lisboa), durante o encontro do G7. Em concreto, irá pedir mais armamento, nomeadamente um sistema de defesa anti-aéreo.

Os EUA já terão comprado esse sistema e irão anunciar a entrega à Ucrânia ainda esta semana, segundo avançou uma fonte à CNN.

No Donbass, as forças russas continuam a ofensiva em direção à cidade de Lysychansk, depois de o exército ucraniano ter deixado cair Severodonetsk no passado sábado. Há relatos contraditórios de Rússia e Ucrânia sobre quão perto estão as tropas russas.

A Rússia falhou o pagamento de juros da sua dívida externa, o que significa que entrou oficialmente em default pela primeira vez desde a Revolução Russa de 1917.

Mais de 100 cádaveres terão sido encontrados numa casa na cidade de Mariupol, de acordo com informações avançadas por um conselheiro do autarca ucraniano da cidade.