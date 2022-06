Cassidy Hutchinson, antiga assessora da Casa Branca na administração Trump, disse esta terça-feira em Washington que o ex-Presidente foi informado que os manifestantes que protagonizaram uma tentativa de ocupação do Capitólio estavam armados, mas que insistiu que os deixassem avançar. Mais: Hutchinson acusa Donald Trump de ter tentado aligeirar a segurança e de querer juntar-se aos manifestantes, ao ponto de ter tentado assumir o controlo da limusine presidencial.

“Deixem a minha gente passar” e marchar em direção ao Capitólio, terá dito Donald Trump pouco antes dos milhares de apoiantes seus que em 6 de janeiro de 2021 entraram em confrontos violentos com a polícia e que pretendiam impedir a certificação da vitória nas presidenciais de Joe Biden, tendo morrido cinco pessoas.

No testemunho que deu esta terça-feira perante o comité do Congresso que está a investigar o ataque ao Capitólio, Hutchinson citou Trump a dar instruções à sua equipa, recorrendo a vários palavrões, para que retirassem os detetores de metal que, considerava o ex-Presidente, fariam perder tempo aos seus apoiantes.

“Não quero saber que eles tenham armas”, disse então Trump, citado por Cassidy Hutchinson. “Eles não estão aqui para me magoar. Estou-me marimbando se eles têm ou não armas”, terá dito especificamente. “Tirem a m***** dos magnómetros”, terá repetido várias vezes o Presidente para a sua equipa de segurança, referindo-se aos detetores de metais.

A antiga assessora do chefe de gabinete do Presidente, Mark Meadows, garante que ouviu diretamente estas declarações.

Hutchinson afirmou também perante o comité que o Presidente à altura manifestou o desejo de se juntar aos manifestantes. Depois de a equipa de segurança lhe ter negado esse pedido, Trump terá tentado assumir o controlo da limusine presidencial em que se deslocava para sair do local ao tentar agarrar o volante do carro ao agente dos serviços secretos que conduzia.

Trump já reagiu às declarações de Hutchinson, desmentindo esta última parte. “A história falsa dela de que eu tentei agarrar o volante da limusine da Casa Branca para a levar para o Capitólio é doentia e fraudolenta, à semelhança do próprio comité”, escreveu o ex-Presidente na sua rede social, Truth Social, de acordo com The New York Times.

O ataque de 6 de janeiro ocorreu na sequência de um discurso inflamado de Donald Trump, perto da Casa Branca, onde encorajou os seus apoiantes a marchar em direção ao Capitólio, lançando acusações infundadas de que os democratas tinham cometido fraude eleitoral naquela votação.