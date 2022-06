Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Lewis Hamilton é a voz da Fórmula 1 contra o racismo, a homofobia e todo o tipo de discriminação, tendo assumido um papel de ativista que alia à personalidade desportiva que encarna há mais de uma década. Talvez por isso, porque o piloto britânico tem essa relevância no que toca a alguns temas fraturantes da sociedade, os comentários recentes de Nelson Piquet foram ainda mais explosivos.

Numa entrevista ao jornalista Ricardo Oliveira, num podcast, o antigo piloto brasileiro surge a usar um termo racista para falar sobre Lewis Hamilton quando questionado sobre o Grande Prémio da Grã-Bretanha do ano passado, onde o inglês venceu em Silverstone após uma disputa com Max Verstappen logo na volta inicial em que o neerlandês acabou por colidir com as barreiras.

????: An Audio clip of Nelson Piquet calling Lewis Hamilton a little ni*** has surfaced. #F1 #BritishGP pic.twitter.com/y4vsv5o1sW — F1 Naija ???????? (@f1_naija) June 28, 2022

“O neguinho pôs o carro na direção errada e não deixou o outro piloto desviar-se. O neguinho pôs o carro na direção errada na curva. É uma curva muito acentuada, não há espaço para dois carros e não é possível pôr o carro ao lado do outro. Ele jogou sujo. Teve sorte porque só o outro é que bateu”, disse Nelson Piquet, campeão do mundo de Fórmula 1 em 1981, 1983 e 1983 e pai de Kelly Piquet, namorada de Verstappen.

Os comentários de Piquet, que durante a carreira de piloto também causou polémica ao questionar a orientação sexual de Ayrton Senna, já motivaram reações tanto da Mercedes como da própria Fórmula 1. “Condenamos fortemente o uso de qualquer tipo de linguagem racista ou discriminatória. O Lewis tem encabeçado os esforços da nossa modalidade para combater o racismo e é um verdadeiro campeão da diversidade dentro e fora de pista. Juntos, partilhamos uma visão para um automobilismo diverso e inclusivo e este incidente sublinha a importância fundamental de continuar a lutar por um futuro mais luminoso”, referiu a equipa de Lewis Hamilton, sem mencionar o nome de Nelson Piquet, assim como fez a Fórmula 1 e também a FIA.

“A linguagem discriminatória ou racista de qualquer tipo é inaceitável e não tem lugar na sociedade. O Lewis é um embaixador incrível da nossa modalidade e merece respeito. Os seus esforços incansáveis para aumentar a diversidade e a inclusão são uma lição para muitos e algo com que estamos comprometidos na Fórmula 1″, pode ler-se no comunicado divulgado nos meios oficiais da organização.

Entretanto, também Lewis Hamilton já abordou o assunto — ainda que de forma muito sarcástica. No Twitter, o piloto britânico respondeu a um tweet de um seguidor onde se lê “e se o Lewis Hamilton só tweetasse ‘quem é o Nelson Piquet?’ e fechasse o Twitter?”. Na resposta, Hamiton limitou-se a escrever: “Imaginem”.