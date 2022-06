Auriol Dongmo classificou-se esta quinta-feira no terceiro lugar do concurso do lançamento do peso do “meeting” de atletismo de Estocolmo, da Liga Diamante, com a marca de 19,30 metros, enquanto Jessica Inchude foi oitava, com 17,29.

Dongmo conseguiu chegar à final a três assegurando um sexto e último lançamento, mas não teve forças para arredar dos dois primeiros lugares a norte-americana Chase Ealey (20,48) e a canadiana Sarah Mitton (19,90).

A portuguesa, campeã do Mundo em pista coberta este ano, em Belgrado, perde para duas das principais candidatas a medalhas nos Mundiais que começam daqui a duas semanas em Eugene, Oregon.

Chase Ealey, vice-campeã indoor atrás de Dongmo, é a líder anual, com 20,51, marca de que agora se aproximou. Sarah Mitton é a quarta melhor do ano, com 20,33, logo atrás de Dongmo.

Em quarto lugar, no “meeting” da capital sueca, classificou-se a neerlandesa Jessica Schilder (19,07), em quinto a jamaicana Danniel Thomas-Dodd (18,77) e sexto a norte-americana Jessica Ramsey (18,64).

O sétimo lugar foi para sueca Fanny Roos (18,34) e o oitavo e último posicionou-se Jessica Inchude (17,29), que tal como Auriol Dongmo integra a lista de portugueses para os Mundiais do Oregon.