A primeira-dama ucraniana, Olena Zelenska, afirmou esta quarta-feira que o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, “colocou uma cruz” sobre a paz da Ucrânia. Em declarações à Rai1, a mulher de Volodymyr Zelensky admitiu que até aos ataques de Bucha e Mariupol o país não tinha entendido como os “inimigos” eram “desumanos”.

Durante a entrevista, Olena Zelenska referiu que, apesar das ofertas de amigos para ficar fora do país, nunca pensou deixar a Ucrânia. Esta é uma decisão da qual não se arrepende, uma vez que se sente mais tranquila na Ucrânia do que se estivesse no exterior.

Não vou mentir e dizer que não temos medo, mas defendemos a nossa terra. Não atacámos ninguém. Devemos defender-nos e esperamos que as nossas forças sejam suficientes”.

Passados meses do início do conflito, Zelenska lembrou o impacto da guerra nas crianças ucranianas, que veem tudo “com olhos de adulto”, uma das consequências do conflito que considera mais dolorosas.

Numa entrevista recente à CNN, a primeira-dama já tinha abordado vários aspetos da invasão russa, que define como um “ato de terrorismo”. A relação com o Presidente ucraniano foi um dos tópicos em destaque, com Zelenska a dizer que relação com o marido estava em pausa, tal como a relação de todos os ucranianos.