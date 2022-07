Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A cantora inglesa Kate Bush já terá recebido 2,3 milhões de dólares graças à explosão de popularidade da sua música “Running up that hill” (1985) nas plataformas de streaming – isto depois de este tema ter aparecido na série Stranger Things, da Netflix.

De acordo com uma estimativa da Luminate, uma empresa que se dedica a contabilizar vendas de música nos Estados Unidos da América e no Canadá, a popularidade da música e os milhões de “novos fãs” da cantora já terão levado a que as plataformas de streaming mais populares – como o Spotify – tenham pago a Kate Bush 2,3 milhões de dólares (cerca de 2,2 milhões de euros).

Esta é uma “faturação” que deverá ter seguido para a própria Kate Bush, já que a inglesa é dona dos direitos de autor das suas músicas.

A artista já se tinha mostrado surpreendida com o alcance de “Running Up That Hill” na semana passada. Numa publicação escrita no seu blog pessoal diz que a canção a voltou fazer alcançar “o topo daquela montanha” e que sentia que a rápida subida foi “impulsionada por uma espécie de força elementar”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Embora tenhamos assistido a um aumento notável de fluxos musicais de catálogo nos últimos anos — com um crescimento anual de 20% só em 2021 — a história de Kate Bush levou o fenómeno a um novo nível“, revela Rob Jonas, CEO da Luminate, em entrevista à CBSNews.

O registo de streaming foi feito entre 27 de maio e 23 de junho mas é possível que as vendas aumentem tendo em conta que a nova temporada de “Stranger Things” estreou dia 1 de julho. A Netflix usou a rede social Twitter para a divulgação.