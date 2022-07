Pelo menos 19 pessoas morreram e 14 ficaram feridas neste domingo quando o autocarro que as transportava caiu numa ravina perto da cidade de Daniser, no Paquistão, segundo indicaram as autoridades locais.

O autocarro — um ‘minibus’ com 35 pessoas a bordo — ter-se-á despistado devido à chuva forte que caía no local, tendo o motorista perdido o controlo do veículo que acabaria por cair de uma altura de 61 metros, de acordo com o relato de Mahtab Shah, administrador adjunto do distrito de Shirani, na província do Baloquistão, citado pela agência Associated Press (AP).

O autocarro tinha partido de Rawalpindi e dirigia-se para Quetta, perto da fronteira do Paquistão com o Afeganistão.

Os acidentes rodoviários são frequentes no Paquistão devido às deficientes condições das estradas e dos veículos e desrespeito pelas normas de condução. Em junho, 22 pessoas perderam a vida num acidente semelhante, quando o autocarro em que seguiam caiu numa ravina no distrito de Qila Saifullah, no sudoeste do país.