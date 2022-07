Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A PSP de Lisboa foi chamada esta segunda-feira ao início da noite, pelas 20h06, a um quarto do Vip Grand Lisboa Hotel & SPA, na Avenida 5 de Outubro, onde encontrou um homem, de 39 anos e de nacionalidade nigeriana, já cadáver, confirmou a PSP ao Observador.

Apesar de não existirem sinais de crime, acrescentou fonte da polícia, a Polícia Judiciária foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência, que está agora sob investigação.

A identidade do homem não foi ainda divulgado, sendo ponto assente apenas a sua atuação, no fim de semana passado, num festival de música em Portimão, confirmou a mesma fonte ao Observador, como tinha sido avançado já pelo Correio da Manhã.

Entretanto, ao Observador, fonte da Polícia Judiciária confirmou que o homem era um dos membros de um grupo musical nigeriano — e reiterou que, apesar de só a autópsia o poder determinar com certeza, não há indícios de crime.

Entre 1 e 3 de julho decorreu na Praia da Rocha, em Portimão, a segunda edição do festival Afro Nation. Os cabeças de cartaz foram os norte-americanos Megan Thee Stallion e Chris Brown e os nigerianos Bruna Boy, Davido, Wizkid e P-Square.

Contactado pelo Observador, o Vip Grand Lisboa Hotel & SPA declinou fazer quaisquer comentários. Não foi possível, até ao momento, chegar à fala com os responsáveis da MOT, Memories of Tomorrow, produtora do festival.