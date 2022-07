O chefe de Estado da Itália, Sergio Mattarella, manifestou esta terça-feira, em Maputo, o compromisso do seu país no apoio às populações afetadas pelo conflito armado na província de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique.

“Pensando sobretudo na população de Cabo Delgado, que está a ser vítima e a abandonar as suas regiões de origem, temos o dever de acompanhá-la”, declarou o Presidente italiano.

Sergio Mattarella falava à comunicação social momentos após ser recebido pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, em Maputo, no âmbito de uma visita de trabalho que realiza ao país africano.

O chefe de Estado italiano garante que o seu país continuará a ajudar Moçambique a enfrentar o extremismo violento, destacando o compromisso da Itália no quadro do apoio da União Europeia à reconstrução da região afetada e na formação das forças moçambicanas para fazerem face à insurgência.

No total, a União Europeia (UE) pretende aplicar 65 milhões de euros este ano para projetos de desenvolvimento no norte de Moçambique, incluindo a região afetada pelo terrorismo, um pacote que faz parte de um apoio mais vasto ao desenvolvimento de Moçambique para o período 2021-2027, estimado em, pelo menos, 428 milhões de euros para os primeiros quatro anos.

Segundo Sergio Mattarela, o apoio a Moçambique para o desenvolvimento do Norte e para a formação de militares para combaterem a insurgência deve ser assumido como um “compromisso”.

“São dois compromissos que estão de acordo com as necessidades de Moçambique”, frisou o governante.