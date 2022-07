As duas embarcações de patrulha doadas pela Marinha dos Estados Unidos da América (EUA) a Cabo Verde vão permitir “incrementar as capacidades operacionais” da Guarda Costeira do arquipélago, disse esta sexta-feira a ministra da Defesa Nacional, Janine Lélis.

Estas duas embarcações irão incrementar as capacidades operacionais da Guarda Costeira de Cabo Verde, principalmente nos domínios de fiscalização costeira e segurança portuária”, afirmou a governante, na ilha de São Vicente, ao receber as novas embarcações, cedidas pelo Comando das Forças Armadas norte-americanas para África (Africom).

As duas embarcações de patrulha da série Defiant 38 — habitualmente com uma configuração de cerca de 11 metros de comprimento —, avaliadas em 1,35 milhão de dólares (1,3 milhão de euros), foram “concebidas para atender as necessidades de Cabo Verde” e “destinam-se ao reforço das missões da Guarda Costeira”, resultando da “cooperação bilateral com os Estados Unidos da América”, segundo informação do Governo cabo-verdiano.

A ministra afirmou que a Guarda Costeira “certamente saberá maximizar a utilização destas embarcações em função das suas missões, servindo Cabo Verde e os cabo-verdianos quando e sempre que for necessário”.

Na cerimónia, em que participou também o embaixador dos Estados Unidos da América em Cabo Verde, Jeff Daigle, a ministra Janine Lélis disse que aquele Governo, numa perspetiva de “segurança cooperativa”, tem “procurado estreitar os laços de cooperação existentes com países amigos, com o intuito de contar com a inestimável colaboração destes para enfrentar os desafios de segurança”.

Com uma superfície de 4.033 quilómetros quadrados (km2), o arquipélago de Cabo Verde está espalhado por uma área de aproximadamente 87 milhas (140 km) de raio, com cerca de 1.000 km de costa e uma área marítima de responsabilidade nacional de 734.265 km2, que inclui as águas arquipelágicas, o mar territorial, a zona contígua e a Zona Económica Exclusiva.

Segundo dados das Forças Armadas cabo-verdianas, o navio-patrulha “Guardião” é o mais importante da frota da Guarda Costeira de Cabo Verde e tem vindo a sofrer várias intervenções nos últimos anos. O navio, de 51 metros de comprimento foi construído nos estaleiros navais da Damen, Países Baixos, em 2011.

A frota integra ainda o NP “Vigilante”, de 52 metros e construído na Alemanha em 1971, o NP “Tainha”, de 26 metros e construído na China em 1998, o NP “Espadarte”, construído nos Estados Unidos em 1993, tal como o NP “Rei”, de 2009 e com 13 metros.