Um homem de 70 anos morreu este sábado em Cabeceiras de Basto, no distrito de Braga, depois do trator que manuseava ter capotado, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

O homem terá ficado debaixo do trator e faleceu no local apesar das tentativas de resgate feitas pelos bombeiros locais.

A ocorrência foi registada após as 6h na Rua Central da Reboriça, vila de Cavez.

No local estiveram os Bombeiros Cabeceirenses, bem como meios do INEM, a Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) Fafe e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER de Guimarães), e a GNR.

O corpo foi transportado para o Gabinete Médico Legal do Hospital Senhora da Oliveira em Guimarães.