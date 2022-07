Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente da Ucrânia revelou esta segunda-feira que o ministério dos Negócios Estrangeiros convocou a embaixadora canadiana em Kiev para explicar as exceções às sanções contra à Rússia, que descreveu como “absolutamente inaceitáveis”.

Em causa está a decisão do Canadá de devolver à Alemanha turbinas de gás reparadas necessárias à manutenção do gasoduto Nord Stream 1, que liga a Rússia ao Norte do país ao longo de 1.200 quilómetros.

Segundo a Reuters, os ministérios da Energia e dos Negócios Estrangeiros já tinham dito esta segunda-feira que a decisão equivale a ajustar as sanções aos “caprichos da Rússia”. O tema não escapou à atenção de Zelensky que, no seu habitual discurso, alertou que a Rússia vai interromper o fornecimento de gás à Europa.

“Esta decisão na exceção das sanções vai ser percecionada em Moscovo exclusivamente como uma manifestação de fraqueza. (…) Agora não pode haver dúvidas de que a Rússia vai tentar não só limitar o máximo possível, mas fechar completamente o fornecimento de gás à Europa no momento mais agudo”, afirmou no comunicado.

O líder ucraniano destacou que estas exceções são “muito perigosas” não só para a Ucrânia, mas também para todos os países democráticos.

Se um estado terrorista pode espremer tal exceção às sanções, que exceções vai querer amanhã ou depois de amanhã? Essa é uma pergunta muito perigosa.”

Na comunicação diária, Zelensky lembrou ainda o ataque de sábado contra um edifício de cinco pisos em Chasiv Yar, na região de Donetsk. Adiantou que pelo menos 31 pessoas morreram e que as equipas de resgate continuaram as operações para limpar os escombros.

Durante o dia, que Zelensky descreveu como difícil, o Chefe de Estado ucraniano encontrou-se em Kiev com o primeiro-ministro dos Países Baixos, Mark Rutte, para discutir a cooperação ao nível de defesa e o apoio financeiro. Também conversou com o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sobre a importância de desbloquear os portos e impedir que a Rússia fique com cereais ucranianos.