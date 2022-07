Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“É tempo de dizer basta e tomar decisões urgentes”. Foi assim que Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), começou a apresentação do estudo, efetuado pela EY, que avalia “O custo da não decisão sobre a implementação do novo aeroporto de Lisboa”.

Na hipótese mais otimista, das quatro estudadas, a perda potencial acumulada de riqueza gerada (VAB) atinge os 6,8 mil milhões de euros, juntamente com a não criação de 27,7 mil empregos anuais e a uma perda de receita fiscal de 1,9 mil milhões de euros. Este cenário mais otimista avalia a possibilidade Portela +1, disponível em 2028, ou seja, se a decisão de construção fosse tomada imediatamente e a recuperação do turismo fosse rápida.

Num cenário mais extremo, em que a procura turística será rápida, ultrapassando a de 2019 em 2023, mas a decisão sobre a construção do aeroporto continua adiada, as perdas potenciais de VAB chegam aos 21,4 mil milhões de euros, e a não criação de emprego atinge os 40 mil postos anuais. A receita fiscal perdida chega aos seis mil milhões de euros. Neste cenário, Lisboa só teria um novo aeroporto em 2034 ou a opção Portela +1 só estaria disponível nesta data.

O estudo apresenta mais dois cenários. No entanto, segundo Francisco Calheiros, já não estão em cima da mesa, uma vez que avaliam a hipótese de uma recuperação lenta do turismo, que não se verifica. O cenário que prevê uma decisão rápida (2028) e uma recuperação lenta determina perdas de 3,5 mil milhões de euros, mais de 21 mil empregos e 973 milhões de euros de receita fiscal.

Já o cenário que avalia uma decisão adiada (2034) e uma recuperação lenta indica que a perda de VAB poderia chegar a 16,8 mil milhões de euros, não seriam criados 37,3 mil empregos e a perda de receita fiscal de 4,7 mil milhões de euros.

CTP sabia da decisão do ministro

A decisão publicada em despacho a 29 de junho, e depois revogada a pedido do primeiro-ministro no dia seguinte, e que previa a construção imediata do Montijo e o encerramento da Portela e do Montijo em 2034, após a construção do aeroporto de Alcochete, era do conhecimento do presidente da CTP. Questionado pelos jornalistas sobre se tinha conhecimento da decisão de Pedro Nuno Santos, Francisco Calheiros admitiu que sim. “Soube no dia anterior” pelo ministro, revelou na conferência de apresentação do estudo. “Tivemos uma conversa com o senhor ministro, que disse que ia anunciar a decisão de arrancar com o aeroporto do Montijo, razão pela muito rapidamente congratulámos, porque é uma decisão”, revelou.

Em atualização