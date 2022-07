Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

De acordo com o The Japan Times, Tetsuya Yamagami irá passar por um exame que avaliará a sua condição mental na altura do incidente que matou Shinzo Abe.

O pedido foi feito pelo Ministério Público de Nara e foi aprovado pelo Tribunal Distrital de Nara. O principal suspeito do assassinato do ex-primeiro-ministro japonês será transferido para uma instituição médica, onde permanecerá até ao dia 29 de novembro.

Durante o exame, os interrogatórios do caso serão interrompidos e os resultados médicos irão determinar se Yamagami pode ser responsabilizado pelo crime.

Tetsuya tem 41 anos, mora em Nara e, alegadamente, disparou sobre Shinzo Abe, no passado dia 8 de julho, quando o antigo líder discursava na sua cidade natal.