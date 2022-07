Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O designer e diretor criativo da Balenciaga, Demna Gvasalia, anunciou que a marca vai apoiar a United24, uma iniciativa do Presidente Zelensky para receber doações para a Ucrânia. O objetivo é lançar uma camisola cujos lucros vão reverter 100% para o fundo.

“A Balenciaga vai lançar uma T-shirt para arrecadar doações e consciencializar para o fundo United24”, escreveu Gvasalia numa publicação do Instagram.

O United 24 é uma iniciativa que atua em três áreas: na defesa, prestação de ajuda médica e reconstrução da Ucrânia. Até agora, já foram angariados 147 697 345 dólares, cerca de 145 milhões de euros.

Segundo o designer, o dinheiro das vendas vai reverter para a área de reconstrução do país, incluindo hospitais, escolas e estradas. As camisolas vão estar disponíveis para compra já a partir desta quinta-feira.

O diretor criativo esteve esta quinta-feira a conversar com o Presidente ucraniano, que lhe agradeceu o apoio prestado. Através do Instagram, Zelensky revelou que Demna Gvasalia se tornou um embaixador da angariação de fundos para o United24, para ajudar pessoas temporariamente deslocadas.

Em março, durante o espetáculo de inverno em Paris, o estilista já tinha destacado a invasão da Ucrânia, recordando o trauma pessoal da sua experiência enquanto refugiado da Geórgia. “A guerra na Ucrânia lembrou a dor de um trauma passado que carreguei em mim desde 1993, quando o mesmo aconteceu no meu país e eu me tornei para sempre um refugiado”, podia ler-se num comunicado de Gvasalia entregue no espetáculo, onde os convidados foram recebidos com camisolas da Ucrânia.

Depois da guerra na Géorgia, onde ainda tem família, o diretor criativo da Balenciaga chegou a passar dois anos na Ucrânia, antes de assentar na Alemanha. Numa entrevista à Reuters, o estilista afirmou que a marca tem a responsabilidade de fazer algo. “Não podemos pegar em armas e ir lutar para lá, mas podemos usar as nossas vozes”.