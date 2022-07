Os deputados do PSD eleitos por Santarém enviaram um requerimento ao Governo onde pedem uma “resposta urgente sobre a situação da mulher grávida que perdeu o bebé” quando o serviço de Urgência de Obstetrícia do Centro Hospitalar Médio Tejo estava encerrado.

Os eleitos sociais-democratas querem que as conclusões do falecimento do bebé, cuja mãe era seguida no Hospital de Abrantes, mas teve de se deslocar até ao Hospital Distrital de Santarém, “por suspeita de início de trabalho de parto”, sejam enviados à Assembleia da República.

Os deputados do PSD requereram também que o inquérito anunciado pelo Governo ao falecimento de um outro bebé, em junho, no Hospital das Caldas da Rainha, seja igualmente endereçado à Assembleia da República.

Uma grávida, de Vila de Rei, percorreu mais de 100 quilómetros na quarta-feira até Santarém, quando o serviço de Urgência de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital de Abrantes, na sua área de residência, estava fechado.

Em comunicado, os eleitos sociais-democratas referiram que os “constantes os constrangimentos” nos serviços de urgência dos hospitais atingiram “uma gravidade até há pouco inimaginável em Portugal”, que têm “acarretado custos dramáticos em termos humanos”.

Os deputados referiram, na mesma nota, que as conclusões do inquérito anunciado pelo Centro Hospitalar Médio Tejo devem ser conhecidas pela Assembleia da República, “de modo a se poder avaliar, rigorosamente, as concretas circunstâncias e o exato contexto em que o falecimento do bebé ocorreu”.

Essa avaliação permitirá, não só o necessário apuramento de eventuais responsabilidades, mas, principalmente, evitar que situações semelhantes possam voltar a acontecer no futuro”, acrescentaram os eleitos do PSD.

No comunicado esta sexta-feira divulgado, é sublinhado que “só através de um cabal esclarecimento por parte dos poderes públicos se poderá por termo ao alarme social que este funesto acontecimento está a gerar”.