O Governo da Madeira considera “prioritário e essencial” o investimento na agricultura e vai reforçar os apoios à modernização do setor, indicou esta terça-feira o chefe do executivo, lembrando que “a autossuficiência alimentar está na ordem do dia”.

Nós nunca seremos, nem podemos ser, autossuficientes na produção alimentar, mas temos de fazer todos os possíveis no sentido de garantir que produzimos o máximo de bens e de produtos na Madeira”, disse Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional (PSD/CDS-PP) falava na cerimónia de entrega de apoios a 133 produtores e empresas agrícolas madeirenses, no Funchal, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira (PRODERAM).

O apoio, num total de 563.451 euros, destina-se a investimentos de pequena dimensão em explorações agrícolas.

Miguel Albuquerque sublinhou que a crise mundial decorrente da pandemia de Covid-19 e da guerra na Ucrânia veio expor as fragilidades da Europa e a sua dependência de países terceiros ao nível das produções agrícola, energética e industrial.

Por isso, afirmou que a região autónoma deve apostar ao máximo na produção de bens e produtos, nomeadamente no setor agrícola.

Para que isso aconteça é muito importante que as novas gerações tenham a possibilidade de modernizar a estrutura produtiva agrícola, que tenham formação e, sobretudo, que introduzam os fatores de modernidade nas suas produções”, disse.

O presidente do Governo Regional adiantou que a estratégia do executivo face ao próximo quadro comunitário de apoio passará por estruturar um programa para “acelerar a modernização da produção agrícola na Madeira”.