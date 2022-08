Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O exército chinês anunciou que vai começar a fazer novos exercícios militares marítimos e aéreos perto de Taiwan já esta segunda-feira, noticia a Agência Reuters.

O fim dos testes chineses com simulações de ataques militares à ilha, motivados pela visita da líder do Congresso dos EUA Nancy Pelosi a Taiwan, chegou a estar previsto para este domingo. Porém, este domingo o Exército chinês tinha já adiantado que iria fazer novos exercícios militares — para testar o seu potencial de levar a cabo ataques aéreos a longa distância e ataques no solo — de forma regular, algures entre esta segunda-feira, 8 de agosto, e o dia 8 de setembro.

Este novo conjunto de exercícios militares que começarão esta segunda-feira prevê uma simulação de operações de ataque por via marítima, refere a Reuters citando fonte oficial do exército chinês.

Na véspera, este domingo, o ministério da Defesa de Taiwan tinha acusado o exército chinês de ter simulado operações de ataque à ilha, aumentando a tensão na região e os receios internacionais sobre uma eventual intervenção militar da China.

Segundo o governo local, “vários grupos” de aviões, navios e drones chineses tinham sido detetados durante a manhã no Estreito de Taiwan. As forças chinesas, informava o ministério da Defesa de Taiwan (citado pela Agência Lusa), continuavam “a realizar exercícios conjuntos por mar e ar, simulando ataques contra a ilha de Taiwan e contra os nossos navios no mar”.

Também este domingo, e como retaliação aos exercícios militares feitos pela China nas imediações da ilha, a Agência Central de Notícias oficial local (citada pelo The Guardian) anunciou que o exército de Taiwan também vai fazer exercícios de artilharia de fogo real a sul de Pingtung na terça e quinta-feira. A Associated Press acrescentava que esses exercícios incluiriam atiradores, veículos de combate, veículos blindados e helicópteros de ataque.

Os exercícios militares da China feitos nas imediações de Taiwan motivaram também uma reação dos Estados Unidos da América. Um porta-voz da Casa Branca, citado pela Reuters, considerou no sábado os exercícios militares da China “provocadores e irresponsáveis”. “Essas atividades são uma escalada significativa nos esforços da China para mudar o status quo“, afirmou a mesma fonte.

A tensão na região tem vindo a aumentar e acentuou-se recentemente com a visita da norte-americana Nancy Pelosi a Taiwan. A líder do Congresso dos EUA defendeu a sua visita, afirmando que deve ser vista como “uma declaração inequívoca de que a América está ao lado de Taiwan” e denunciando “a agressão acelerada do Partido Comunista Chinês (PCC)” à ilha.

Oficialmente, os EUA reconhecem a chamada “Política de Uma Única China” e não mantêm relações diplomáticas com Taiwan. Porém, na prática, mantêm fortes relações com o seu governo, previstas na Lei das Relações com Taiwan e que inclui garantias de apoio militar.