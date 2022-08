Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os Estados Unidos da América anunciaram, esta quinta-feira, que vão aliviar as medidas de prevenção contra a Covid-19. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças norte-americano anunciou que o vírus representa, atualmente, um risco muito menor de doença grave, hospitalização e morte comparativamente ao início da pandemia.

Assim, a testagem em escolas já não é recomendada, mas mantém-se em estabelecimentos como lares de idosos e prisões, segundo noticia o canal televisivo norte-americano CNBC.

Esta orientação reconhece que a pandemia não acabou, mas ajuda-nos a chegar a um ponto em que a Covid-19 não interfere mais nas nossas vidas”, afirmou Greta Massetti, epidemiologista norte-americana, em comunicado. “Sabemos que a Covid-19 está aqui para ficar.”

De acordo com as novas regras, as pessoas que não estão vacinadas contra o SARS-CoV-2 e que entrem em contacto com casos positivos não precisam de fazer isolamento. É apenas recomendado o uso de máscara durante 10 dias e testagem ao quinto dia. Já quem testar positivo deverá permanecer em casa, isolado, pelo menos durante cinco dias.

As alterações às medidas de prevenção contra a Covid-19 ocorrem num período em que as autoridades de saúde pública norte-americanas alertam que o país pode enfrentar uma nova vaga de infecção no outono e inverno.