Pelo menos 11 pessoas morreram e seis ficaram feridas, incluindo um polícia, num tiroteio em Montenegro, nos Balcãs. A televisão estatal RTCG avança que, depois de uma discussão familiar, um homem disparou pelas ruas da cidade.

O caso aconteceu esta sexta-feira no bairro de Medovina, na cidade de Cetinje. Segundo a RTCG, que cita fontes policiais, o atirador, de 34 anos, acabou por ser abatido após um confronto com as autoridades.

Fontes entrevistadas pelo canal indicam que o homem disparou aleatoriamente sobre as pessoas que estavam na rua. Quatro dos feridos foram transportados para um hospital em Cetinje, enquanto dois feridos graves foram enviados para o centro clínico de Podgorica.