A Polícia Judiciária (PJ) deteve, fora de flagrante delito, um jovem de 17 anos por sobre ele recaírem fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, em Almada, foi esta sexta-feira anunciado.

Presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Em comunicado divulgado esta sexta-feira, a PJ explica que a detenção foi realizada através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, com a colaboração do Departamento de Investigação Criminal de Portimão, e no cumprimento de um mandado de detenção emitido pela Autoridade Judiciária competente.

Os factos foram praticados no início da noite de 02 de junho de 2022, numa artéria da cidade de Almada, no distrito de Setúbal, quando o presumível autor, na sequência de desentendimentos prévios nas redes sociais entre ambos, se aproximou da vítima e lhe desferiu duas facadas nas costas que lhe atingiram os pulmões colocando-o em perigo de vida.

Segundo a PJ, o suspeito é um jovem socialmente desinserido, com um longo histórico de delinquência, que, à data do crime, se encontrava em fuga da instituição onde se encontrava acolhido e que, após a consumação dos factos, se ausentou para a região do Algarve, local onde acabou por ser localizado e detido.