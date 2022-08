Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) vai instaurar um inquérito para investigar as imagens de um conflito entre dois agentes e um cidadão ocorrido via pública, em Lisboa. O incidente ocorreu na travessa da Boa Hora ao final da tarde de sábado. Depois de as imagens terem começado a circular nas redes sociais, a polícia revelou que vai procurar “o esclarecimento cabal do ocorrido”, mas assegura que os agentes agiram perante o “comportamento agressivo” do cidadão.

Nas imagens publicadas nas redes sociais, é possível ver os polícias a agredir um homem com um cassetete, ordenando-lhe que se deite no chão, já depois de o indivíduo largar na calçada o que parece ser uma tábua e uma arma branca. Os agentes acabam por imobilizar o cidadão enquanto o algemam.

O momento foi captado em vídeo na janela de um prédio e as imagens comprovam que outros vizinhos assistiram ao conflito entre os dois agentes e o homem, mas não esclareciam onde nem quando aconteceu o incidente. Nas partilhas e comentários das redes sociais é criticada a atuação da PSP, com sugestões de que há motivações racistas por detrás do caso, pelo facto de o cidadão envolvido ser negro.

O Observador questionou a PSP no domingo sobre as imagens, tendo o comunicado sido conhecido esta segunda-feira. Nele a polícia confirma que foi chamada à zona do Bairro Alto, em Lisboa, pelas 19h40 do dia 13 de agosto, com a informação de que circulava no local um “indivíduo com um comportamento agressivo para com as pessoas que ali passavam, ameaçando-as e causando-lhes receio”.

A polícia justifica que, após a abordagem dos agentes, o cidadão teve uma “atitude agressiva” e recusou ser identificado. “Esgotados os pressupostos legais para proceder à sua identificação foi o mesmo informado que iria ser conduzido à esquadra para se proceder às diligências necessárias” e, segundo as autoridades, “terá ficado mais agressivo”.

O cidadão “terá tentando escapar e impedir à ação policial, utilizando ferros com intenção de os agredir”, o que levou os agentes a “recorrerem ao uso da força”, nomeadamente um bastão policial. Depois de manietado, o indivíduo foi conduzido à esquadra para a identificação tendo saído das instalações às 22hoo. “Para o esclarecimento cabal do ocorrido vai ser instaurado um processo de inquérito”, esclarece a PSP.