Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O capitão Anton Lystopad, um dos melhores pilotos da Força Aérea da Ucrânia, morreu esta terça-feira enquanto combatia as forças russas. A notícia foi divulgada pelo liceu Físico e Técnico da cidade ucraniana de Ivano-Frankivsk, onde estudou entre 2005 e 2008.

“Anton Lystopad morreu a defender o Estado ucraniano. Em 2019, Anton foi reconhecido como o melhor piloto da Força Área das Forças Armadas da Ucrânia”, escreveu a escola numa publicação na página do Facebook.

Na post, é lembrado como um jovem “persistente e obstinado”. Milhões de ucranianos viram com alegria e orgulho, no 30.º aniversário da independência da Ucrânia, o voo de uma coluna de aviação do desfile de tropas em Khreshchatyk. O nosso Anton era o líder dessa coluna”, recordam.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo a Ukrinform, alguns dias antes da sua morte, Lystopad foi condecorado pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com a Ordem da Coragem de terceira classe.

Entre 2013 e 2018, Lystopad estudou na Universidade Nacional da Força Aérea Ivan Kozhedub, na cidade de Kharkiv. Desde o início da invasão russa, a 24 de fevereiro, participou nas operações militares no leste da Ucrânia.