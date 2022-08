Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

No final de fevereiro, Pavel Filatyev e a unidade de paraquedistas a que pertencia entraram em território ucraniano a partir da Crimeia. Antes da guerra, tinha-lhe sido entregue uma espingarda enferrujada e meio partida. Foi assim, mal equipado e exausto, que, juntamente com o grupo de elite, chegou à região de Kherson, onde foi recebido por uma chuva de foguetes. Seguiu-se mais de um mês sob o fogo intenso da artilharia perto da cidade de Mykolaiv, antes de regressar à Rússia devido a uma infeção nos olhos que quase o cegou. Partiu com uma certeza: “não há justiça” na invasão da Ucrânia.

“Não vejo justiça nesta guerra. Não vejo verdade aqui”, disse Filatyev numa entrevista exclusiva ao The Guardian. É um dos primeiros soldados russos a pronunciar-se publicamente contra a guerra e já está a enfrentar as consequências da posição que assumiu. Esta semana fugiu da Rússia depois de publicar na rede social VKontakte um diário de 141 páginas onde relata o tempo passado nas fileiras do exército russo.

Não tenho medo de lutar na guerra. Mas preciso de sentir justiça, de perceber que o que estou a fazer está certo.”

