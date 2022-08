A guerra que as autoridades nova-iorquinas declararam às motos de cross, quads e scooters ilegais que invadem as ruas e passeios da cidade, excedendo limites de velocidade e fazendo cavalinhos, teve mais um episódio. Duas centenas de veículos foram apreendidas, elevando para 3000 o número de unidades retiradas de circulação.

Yesterday, NYPD officers seized over 200 illegal dirt bikes, ATVs, and scooters operating on city streets across the five boroughs. Officers will continue to address all quality of life & public safety concerns impacting NYC residents. pic.twitter.com/xvyvrzrFCg

— NYPD NEWS (@NYPDnews) August 15, 2022