Um atropelamento ferroviário na estação de Valongo, na linha do Douro, provocou esta sexta-feira um “ferido grave”, que às 07h30 ainda se encontrava a ser assistido no local, disseram à Lusa fontes do CDOS e dos Bombeiros Voluntário de Valongo.

De acordo com as fontes, a circulação esteve interrompida durante algum tempo, mas já foi retomada.

O acidente ocorreu cerca das 06h50, em circunstâncias que as fontes não souberam explicar.

No local ainda se encontram 11 operacionais, com quatro viaturas.