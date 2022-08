Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Três jogos, três vitórias. O FC Porto chegava a Vila do Conde para defrontar o Rio Ave com um registo totalmente vitorioso na Primeira Liga depois de um verão particularmente complexo no mercado de transferências. Sérgio Conceição perdeu Fábio Vieira, Vitinha e Mbemba e muito se falou sobre essa despedida da espinha dorsal da equipa. Sérgio Conceição recebeu David Carmo, Gabriel Veron e André Franco e muito se falou sobre a eventual insuficiência das contratações. No fim? As três vitórias em três jogos foram conquistados pelos jogadores que já estavam no Dragão.

Afinal, desde o início do Campeonato, nenhum onze inicial do FC Porto contou com qualquer reforço. David Carmo ainda não somou qualquer minuto pela equipa principal, André Franco também ainda não foi opção e Gabriel Veron só tem somado minutos na segunda parte dos jogos. A lesão de Otávio foi solucionada com o jovem Danny Loader, a lesão de Grujic está a ser controlada com Bruno Costa e até a ausência de Mbemba está a ter em Marcano a substituição mais óbvia. No fim? Três jogos, três vitórias.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Rio Ave-FC Porto, 3-1 4.ª jornada da Primeira Liga Estádio dos Arcos, em Vila do Conde Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa) Rio Ave: Jhonatan, Pantalon, Aderllan Santos, Miguel Nóbrega, Costinha, Guga, Amine (Vítor Gomes, 71′), Pedro Amaral (Paulo Vítor, 83′), Joca (Ukra, 83′), Aziz (Boateng, 71′), Fábio Ronaldo (Hernâni, 88′) PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR Suplentes não utilizados: Magrão, Patrick William, Leonardo Ruiz, Graça Treinador: Luís Freire FC Porto: Diogo Costa, João Mário (Galeno, 45′), Pepe, Marcano (André Franco, 72′), Zaidu, Bruno Costa (Gabriel Veron, 45′), Uribe, Otávio, Pepê, Evanilson (Toni Martínez, 45′), Taremi (Danny Loader, 84′) Suplentes não utilizados: Cláudio Ramos, David Carmo, Wendell, Stephen Eustáquio Treinador: Sérgio Conceição Golos: Aziz (22′ e 43′), Pedro Amaral (33′), Toni Martínez (90+3′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Taremi (49′), a Vítor Gomes (76′), a Gabriel Veron (85′)

Era neste contexto que o FC Porto defrontava este domingo o recém-promovido Rio Ave, em Vila do Conde, depois da sonante vitória no Dragão contra o Sporting. Numa conferência de imprensa em que confirmou a ausência de Grujic por lesão e em que garantiu que os dragões têm soluções para jogar sem Taremi, Sérgio Conceição foi questionado sobre… O livro de Luís Filipe Vieira que chega às bancas em setembro. “Eu adoro ler, é um dos meus hobbies favoritos. Mas a minha leitura é mais virada para outros autores e outro tipo de situações. Não tenho comentários a fazer, não tenho visto televisão à noite e, para já, não sei do que estás a falar”, disse o treinador.

