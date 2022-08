Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Adeus, Presidente amigo, adeus, Zédu. Descansa em paz, arquiteto da paz”. Terminava assim o elogio fúnebre lido pelo antigo vice-presidente do MPLA, Roberto de Almeida, a José Eduardo dos Santos, o Presidente que liderou os destinos de Angola durante 38 anos, cujo funeral se realizou este domingo, quase dois meses depois da sua morte.

“Presidente amigo”, “arquiteto da paz”, “o bom patriota”, foram expressões repetidas ao longo de toda a manhã. Bem como “independência” e “reconciliação nacional”. Ideias enfatizadas especialmente por Adão de Almeida, o chefe da Casa Civil que teve a tarefa de ler a mensagem em nome do Estado angolano: “Com invulgar sagacidade, o Presidente José Eduardo dos Santos conduziu Angola a duas das suas maiores conquistas: a paz e a reconciliação nacional”, disse, antes de destacar “a importância do perdão” defendida por Dos Santos e acrescentar que “as raízes da reconciliação nacional são firmes e sustentam-se na ideia de ‘nem mais um tiro’”.

O papel de José Eduardo dos Santos na independência de Angola e, posteriormente, no fim da guerra civil que opôs MPLA e UNITA foi o foco de todos os presentes. As mensagens lidas em nome não apenas do governo, mas também do seu partido e da Fundação que fundou repetiram uma e outra vez os mesmos episódios: a ida para o Congo, a participação na luta pela independência, os estudos no Azerbaijão. E, é claro, a chegada ao governo após a independência e, posteriormente, à liderança do MPLA e do país, “com apenas 37 anos”.

Quis a História que, face ao passamento físico do nosso fundador Agostinho Neto, fosses tu o preferido”, afirmou Luísa Damião, vice-presidente do partido no poder desde a independência.

