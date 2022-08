Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ninguém brilhou mais do que Taylor Swift na gala de entrega de prémios dos MTV Video Music Awards, este domingo à noite no Prudential Center em Nova Jersey: não apenas por a sua música “All Too Well” ter arrecadado três prémios, mas também porque usou uma criação de Óscar de la Renta já da coleção de verão de 2023 que, mais do que um minivestido, parecia uma cascata de brilhantes que deslizava pelo corpo da cantora e compositora.

A concentração de estrelas da música tratou de oferecer aos fãs um desfile colorido e muito variado. Coube a Lizzo aquela que terá sido, talvez, a entrada mais dramática da noite. Além de um vestido Jean Paul Gaultier alta-costura criado por Glenn Martens, a cantora completou o look com luvas a condizer, um batom escuro e um cabelo com efeito molhado. Já durante a cerimónia, a cantora subiu ao palco duas vezes. Para receber um prémio usou um vestido preto com transparências e um efeito de corpete com cones que lembrou o famoso corpete de Gaultier popularizado por Madonna.

Pela passadeira negra que conduziu ao evento passou um pouco de tudo. Alta-costura, com destaque para o Schiaparelli de Anitta ou o Zuhair Murad de Becky G; uma tendência feminina para as silhuetas tubo, como mostraram Sabrina Carpenter, Dove Cameron e Chloe Bailey, com os seus vestidos Moschino, Paco Rabanne e Zigman, respetivamente; e, no lado masculino, uma aposta no uso da cor, como provaram Khalid, Toosii ou Ryan Castro. O preto é sempre uma cor de excelência nestes eventos. Desta vez pode bem ter sido uma escolha a condizer com a passadeira ou simplesmente a aposta segura que não falha.

Harris Reed, um dos jovens designers de moda estrela do momento, assinou dois momentos na passadeira de chegada ao evento. O que deu mais nas vistas terá sido Lil Nas X, que usou um look algures entre a roupa e a escultura, umas calças sobrepostas por uma saia estruturada em franjas e ainda um exuberante acessório de cabeça, tudo em negro. Conan Gray também usou um look de Harris Reed.

Mas os momentos de moda da noite não se ficaram pela chegada dos artistas. A cerimónia ficou marcada por uma série de atuações. LL Cool J, Jack Harlow e Nicki Minaj foram os apresentadores do evento e esta última vestiu-se de cor de rosa para dar um espetáculo em palco. Lizzo apostou na mesma cor, mas num coleante macacão em tom de pastilha elástica, para a sua atuação. Conan Gray também trocou o seu look preto&branco de chegada por um Valentino alta-costura num vibrante tom de laranja.

Na fotogaleria, reunimos os melhores looks da noite.