Um esloveno, de 56 anos, morreu esta terça-feira de manhã devido ao despiste do veículo ligeiro que conduzia, na Estrada Nacional 263 (EN263), no concelho de Ourique, no distrito de Beja, revelaram a GNR e os bombeiros.

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja disse que o acidente, cujo alerta foi dado às 10h05, aconteceu ao quilómetro 26 da EN263, perto de Santa Luzia, concelho de Odemira.

O óbito foi confirmado pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), sediada no hospital de Beja, que foi mobilizada para o local, acrescentou a fonte.

Outras fontes dos bombeiros contactadas pela Lusa revelaram que o homem “era o condutor e único ocupante da viatura“.

Fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que a vítima mortal era de nacionalidade eslovena.

As causas do acidente vão ser averiguadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, acrescentou.

Para o local do sinistro foram mobilizados 15 operacionais dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por seis veículos.