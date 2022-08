A tenista francesa Alize Cornet, 40.ª do ranking mundial, eliminou esta terça-feira a britânica Emma Raducanu, a campeã em título, na primeira ronda do US Open, quarto e último “major” da temporada.

Cornet, que venceu com um duplo 6-3, derrubou Raducanu, que no ano passado tinha sido a grande surpresa do torneio ao conquistar o título de campeã com apenas 18 anos e sendo a 150.ª do ranking WTA.

Semifinalista na semana passada em Cleveland, Cornet celebrou a sexta vitória da sua carreira contra uma rival que faz parte do “top 20” mundial.

Na segunda ronda, Raducanu vai enfrentar a checa Katerina Siniakova.