O Presidente da Ucrânia assinalou esta terça-feira que as forças russas nos territórios ocupados “não têm nem terão uma única base segura” no país, nenhum “lugar tranquilo”.

“Os nossos defensores vão destruir todos os armazéns, quartéis-generais dos ocupantes, os seus equipamentos, onde quer que estejam”, garantiu. Aos invasores o líder ucraniano deixa apenas duas opções: fugir ou renderem-se.

No discurso diário, Volodymyr Zelensky refere que os confrontos estão a decorrer em quase toda a linha da frente de guerra e que, apesar dos bombardeamentos russos 24 horas por dia e dos esforços para enviar mercenários, a Ucrânia continua a lutar.

Na comunicação habitual não faltou uma menção à central nuclear de Zaporíjia – a maior da Europa -, que tem sido alvo de vários ataques nos quais Kiev e Moscovo trocam acusações. O chefe de Estado refere que a situação no complexo continua “extremamente ameaçadora” e que o risco de um desastre de radiação devido às ações russas “não diminui por uma única hora”.

Esta terça-feira, Zelensky recebeu em Kiev a equipa da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) que vai em missão ao complexo de Zaporíjia. Segundo a emissora pública ucraniana Suspilne, disse esperar que a equipa da AIEA possa viajar até ao complexo de Zaporíjia por corredores seguros e faça todos os possíveis para evitar uma “ameaça global”.

The @iaeaorg mission headed by the agency's general director @rafaelmgrossi met with @ZelenskyyUa in #Kyiv. The President of #Ukraine hopes that the mission will get to the #ZaporizhzhiaNPP through security corridors and will do everything "to avoid a global threat." pic.twitter.com/Y5vjsG7FdZ — SUSPILNE NEWS ???? (@suspilne_news) August 30, 2022

As declarações surgem no mesmo dia em que o conselheiro presidencial Mykhailo Podolyak acusou a Rússia de bombardear “deliberadamente” as rotas que serão usadas pela missão da AIEA. No Twitter, Podolyak diz que Moscovo está a fazer tudo para “oferecer passagem” através da Crimeia e partes de Lugansk e Donetsk, regiões ocupadas pelas forças russas.

???????? is deliberately shelling corridors for IAEA mission to reach ZNPP. All to offer passage through Crimea/ORDLO. ???????? position is the same. Access only through controlled territory of ????????. Nuclear power plant demilitarization. Ru-troops withdrawal. Only ua-personnel at the station. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 30, 2022

Moscovo não se pronunciou sobre as acusações, mas já tinha denunciado um ataque das forças ucranianas ao complexo. Num comunicado a que o The Guardian teve acesso, o Ministério da Defesa russo diz ter abatido um drone que caiu no telhado de um edifício que armazena combustível nuclear e resíduos radioativos.