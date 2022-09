Clara Raposo, presidente do ISEG, vai assumir o cargo de vice-governadora do Banco de Portugal, noticiou o Diário de Notícias e confirmou o Observador junto de fontes conhecedoras do processo. A professora de Finanças chegou a estar nomeada para a administração do Millennium BCP (como não-executiva) mas acabou por ficar de fora da lista final, aprovada pelos reguladores, por “razões pessoais” – a razão é que vai para o Banco de Portugal.

A entrada de Clara Raposo para a administração liderada por Mário Centeno, onde será vice-governadora ao lado de Luís Máximo dos Santos, ajuda o supervisor financeiro a cumprir as regras que preveem a inclusão de mais mulheres nos órgãos de administração. Clara Raposo, que é próxima de Mário Centeno, irá tornar-se assim a segunda vice-governadora do Banco de Portugal, depois de Elisa Ferreira.

Essas regras dizem que “o Conselho de Administração do Banco de Portugal é composto pelo governador, que preside, por um ou dois vice-governadores e por três a cinco administradores” e a “designação dos membros do Conselho de Administração deve assegurar a representação mínima de 40% de cada um dos sexos”.

Ora, além de Mário Centeno, o único vice-governador, para já, é Luís Máximo dos Santos. Depois, há apenas três administradores: Hélder Rosalino, Luís Laginha de Sousa e Ana Paula Serra – esta, porém, estará de saída, segundo a informação recolhida pelo Observador, o que poderia criar um problema no cumprimento das regras sobretudo caso não venha a ser substituída por outra mulher.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Questionada, fonte oficial do Ministério das Finanças, que tem a responsabilidade desta nomeação, não fez ainda comentários.

Clara Raposo tem 51 anos e é presidente do ISEG desde meados de 2018, embora já desde 2010 seja professora catedrática nessa faculdade. É, também, presidente do conselho de administração da Greenvolt – Energias Renováveis, com mandato até 2023 que, agora, será interrompido para assumir o lugar na administração do Banco de Portugal.

Tem duas filhas, é casada, e antes de ir para o ISEG tinha dado aulas noutra faculdade, o ISCTE, depois de passagens pela Universidade de Oxford e pela Nova SBE. O doutoramento em Finanças fê-lo, porém, na London Business School em 1998.