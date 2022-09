Um rei executado e outro casado com Catarina de Bragança: o (mau) legado do nome Carlos na monarquia britânica

O exército chefiado pelo general Oliver Cromwell impôs-se nos desígnios do país e os escoceses, apesar de jurarem lealdade ao monarca, entregaram-no às forças inimigas. Carlos I foi condenado por traição e acabou por ser executado em 1649. Com a morte do Rei, Inglaterra tornou-se uma república.

Ainda assim, as tropas afetas à monarquia não desistiram e organizaram a resistência durante o período histórico designado como República de Cromwell (ou Protetorado). O exército liderado por Carlos II — filho do anterior monarca — nunca deu tréguas ao general e travou várias batalhas, nos primeiros anos sem sucesso.

A morte de Oliver Cromwell, em 1658, deu legitimidade e força para que Carlos II restaurasse a monarquia. E assim o fez, tendo sido coroado dois anos depois. Embora tenha conseguido pacificar os ânimos no país, o novo Rei seguiu as pisadas do pai: dissolveu o Parlamento, tentou implementar uma monarquia absoluta e demonstrou simpatia para aqueles que professam o catolicismo. E também se casou com uma Rainha católica, desta feita com uma portuguesa: Catarina de Bragança, filha de D. João IV.