O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta segunda-feira que vai estar presente em Angola, na tomada de posse de João Lourenço. Através do site da Presidência, o chefe de Estado diz que recebeu o “convite das autoridades angolanas” para a cerimónia que acontece esta quinta-feira, dia 15.

O Presidente da República desloca-se esta semana a Luanda, para assistir, no dia 15 de setembro, à cerimónia de tomada de posse do Presidente reeleito da República de Angola, João Lourenço”, lê-se no comunicado.

Na quinta-feira, a Presidência angolana anunciou que a cerimónia de posse de João Lourenço se vai realizar a 15 de setembro, na Praça da República, em Luanda. O anúncio foi feito após o Tribunal Constitucional ter validado os resultados eleitorais que dão vitória ao MPLA, ao negar provimento a dois recursos, da UNITA e da CASA-CE.

Segundo a ata de apuramento final das eleições gerais de 24 de agosto, divulgada pela CNE, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) venceu com 51,17% dos votos, seguido da UNITA, com 43,95%. Com estes resultados, o MPLA elegeu 124 deputados e a UNITA 90 deputados, quase o dobro das eleições de 2017.