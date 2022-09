O mau tempo que se faz sentir em todo o país provocou uma vítima grave em Massamá, na Grande Lisboa, na sequência de uma enchente provocada pela tempestade Danielle, que impediu entradas ou saídas da localidade para o IC-19. A vítima, do sexo masculino, foi arrastada pela força das águas e acabou por sofrer uma paragem cardiorrespiratória.

O comandante dos bombeiros de Barcarena disse à CNN Portugal que o homem “foi assistido pelas equipas de emergência médica, e posteriormente, pela viatura médica no local”, acabando por ser reanimado. De acordo com a mesma fonte, a ação de cidadãos no local foi fundamental. “Houve um conjunto de populares, nomeadamente um senhor que tem um estabelecimento comercial na mesma rua, que deu logo início às manobras permitindo uma sequência muito eficaz das nossas equipas e a seguir da viatura médica”.

Imagens nas redes sociais dão conta dos momentos que se seguiram à enxurrada, permitindo perceber a força das águas.

Esta foi apenas uma das 374 ocorrências registadas pela Proteção Civil entre as 00h00 e as 08h00 desta terça-feira, relacionadas com o mau tempo no continente, sobretudo inundações e queda de árvores, com mais incidência nos distritos de Lisboa e Setúbal.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse à Lusa, cerca das 10h00, que naquele período os distritos de Lisboa (101 ocorrências) e Setúbal (44) foram os mais afetados.

Das 374 ocorrências, 111 dizem respeito a quedas de árvores e 141 a inundações, 75 a limpeza de via e 42 a quedas de estruturas.

A ocorrência mais grave foi registada às 03h48 em Sameiro, no concelho de Manteigas, distrito da Guarda. A chuva que caiu na zona arrastou terras e detritos das áreas ardidas da serra da Estrela”, disse à Lusa o comandante Pedro Araújo, da ANEPC.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à Lusa anteriormente que às 03h48 foi dado o alerta para um movimento de massa (deslizamento de terras) na localidade de Sameiro, concelho de Manteigas.

A fonte referiu à Lusa que, devido à chuva que caiu com intensidade nas áreas que foram destruídas pelo incêndio da serra no mês de agosto, ocorreu um movimento de terras e os detritos “foram para o leito do rio (Zêzere), que ficou alagado”.

No Facebook, o presidente da Câmara Municipal de Manteigas, Flávio Massano, disse que “os danos são enormes, várias viaturas foram arrastadas pela força da água, há casas e negócios afetados, estradas, iluminação pública, infraestruturas de água e saneamento, equipamentos desportivos e lúdicos, entre outros”.

Contactada pelo Lusa também perto das 10h00, fonte dos Bombeiros Sapadores de Lisboa disse que receberam nas últimas horas algumas ocorrências sem gravidade, sobretudo inundações e quedas de árvores, não conseguindo para ainda contabilizá-las.