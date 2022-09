Taça de Portugal, Campeonato, Elite Cup, Supertaça. Depois de ter sido campeão nacional e europeu por duas ocasiões em três anos, o Sporting acabou por ficar de fora de todas as últimas decisões no hóquei em patins, circunscritas a FC Porto e Benfica com triunfo dos azuis e brancos nas três primeiras. Por isso, mais do que uma possível estreia a ganhar no Campeonato de 2022/23, os leões, com a mesma equipa mas um novo treinador (Alejandro Domínguez), tentavam sobretudo mostrar que também podem estar na luta esta temporada, ao mesmo tempo que tentavam contrariar a tendência da última época com quatro vitórias em cinco jogos dos dragões – sendo que a única vitória não evitou a derrota na Intercontinental.

“O conjunto está muito bem. Trabalhámos cerca de seis semanas e há muitos processos que já estão consolidados. A equipa está forte e teremos um início de Campeonato que nos vai exigir a nossa melhor versão. Ainda falta algum caminho para alcançar o nível que quero para a equipa mas há muita vontade, crença e motivação. Há muito conhecimento entre as duas equipa e quando isso acontece são os detalhes que vão ser importantes. É o que vai marcar a decisão do jogo: pequenos erros defensivos, faltas diretas, penáltis. Se tudo correr bem não teremos de depender disso, seremos capazes de impor o nosso ritmo no jogo e conseguir vencer a partida. Caso não aconteça, serão os detalhes a ditar o jogo”, referira antes da partida Alejandro Domínguez, que sabia o que eram clássicos mas como técnico do Benfica.

“Perspetivamos um jogo super difícil. É um início de Campeonato contra uma grande equipa que mudou de treinador e de estilo de jogo. Vai ser complicado mas queremos começar da melhor maneira. Podemos esperar um Sporting mais ofensivo, mais dinâmico, mais pressionante à semelhança da nossa equipa. Esperamos um jogo diferente de todos os outros, como disse é um clássico novo para ser vivido, mas com a esperança de voltarmos com os três pontos. Viver sobre vitórias e troféus dá outra motivação e dinâmica à equipa, mas é um ano novo, já disputámos dois troféus e temos de começar do zero. Estamos esperançosos que a dinâmica de vitórias se mantenha”, comentara Telmo Pinto, jogador que voltou aos dragões em 2021 após passagem por Alvalade, em declarações aos meios oficiais dos portistas.

O encontro começou equilibrado, com oportunidades para os dois lados e Xavi Barroso a inaugurar o marcador chegando mais rápido do que Ângelo Girão no mesmo minuto em que Toni Pérez acertara no poste (7′). Logo a seguir, Gonçalo Alves viu cartão azul mas o Sporting não conseguiu empatar nem no livre direto falhado por Romero (8′) nem nas situações de ataque em power play (9′) até que João Souto, após uma grande jogada de Romero, encostou para o 1-1 (10′). Voltava tudo à estaca zero mas iria manter-se o jogo de espelho entre os dois conjuntos, com Romero a fazer o 2-1 na marcação de uma grande penalidade (18′) e Gonçalo Alves a fazer no minuto seguinte a igualdade também de penálti (19′).

O segundo tempo tornou-se menos espectacular e com menos oportunidades, em parte pelo receio que as equipas foram manifestando em esticar ou partir demasiado o jogo estando depois em risco de sofrer uma transição. Assim, só mesmo a cinco minuto do final voltou a haver golos, com Matías Platero a adiantar os leões de novo marcador após concluir uma grande jogada coletiva na área. Nos derradeiros dois minutos, o FC Porto ainda arriscou o 5×4 mas Toni Pérez, concluindo ao segundo poste uma assistência de Ferran Font, fez o 4-2 que acabou com todas as dúvidas em torno da vitória do Sporting (49′).

Antes, também na primeira jornada, o Benfica ganhou fora ao Paço de Arcos (4-1) e o Óquei de Barcelos venceu em casa a Juventude de Viana (3-1), ao passo que a Oliveirense, outra das candidatas ao título, não foi além de um empate em Oliveira de Azeméis contra o sempre competitivo Sp. Tomar (3-3). Na próxima ronda, o Sporting vai defrontar o Benfica na Luz, enquanto o FC Porto recebe o HC Braga.