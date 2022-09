O Presidente da República recordou esta segunda-feira o antigo chefe de Estado Jorge Sampaio, que teria celebrado no domingo o seu 83.º aniversário, como “o grande senhor” da democracia portuguesa cujo “espírito inconformado continuará a ser uma referência”.

O Presidente da República, na data em que se assinala o aniversário do Presidente Jorge Sampaio, recorda com profunda saudade o grande Estadista, o grande Senhor da nossa Democracia, que, com luminosa inteligência e serenidade, lutou sempre pela liberdade e pela igualdade”, lê-se numa nota esta segunda-feira publicada na página da Internet da Presidência da República.