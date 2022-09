Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia.

Foram divulgadas esta segunda-feira imagens de satélite que mostram longas filas de trânsito na fronteira da Rússia com a vizinha de Geórgia.

#SatelliteImagery from September 25, 2022 shows a large traffic jam of vehicles leaving #Russia and attempting to cross the border into #Georgia, at the Lars checkpoint, following Russian President Putin’s mobilization order for the war in #Ukraine. pic.twitter.com/iHUsC8hYs2 — Maxar Technologies (@Maxar) September 26, 2022

As imagens, divulgadas pela Maxar Technologies – empresa norte-americana que tem acompanhado o conflito da Ucrânia -, foram tiradas no dia 25 de setembro no posto de controlo de Lars. É possível ver filas de carros e carrinhas à espera da sua vez para atravessar a fronteira.

A empresa partilhou as imagens de satélite poucos dias após o anúncio da mobilização parcial na Rússia. Desde então, muitos cidadãos russos têm procurado formas de sair do país: o preço dos voos disparou e os aeroportos encheram-se.

Russian men are fleeing after Russian dictator announced "partial mobilisation" in Russia. On the photo below, a queue at the Vnukovo airport, Moscow.

????Euroradiohttps://t.co/j1WShHKRFL pic.twitter.com/I2lG9XdnrO — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) September 22, 2022

A Finlândia, que partilha com a Rússia a maior fronteira da União Europeia, tem sido outro dos destinos escolhidos. Segundo os dados do controlo fronteiriço do país, cerca de 17 mil russos chegaram ao país no último fim de semana.

Na União Europeia, os Estados-membros dividem-se quanto à resposta sobre o acolhimento dos cidadãos que fogem da mobilização. Os países Bálticos, a República Checa e a Polónia já anunciaram que vão fechar as portas, já a Alemanha mostrou-se disponível para os receber.