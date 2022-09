A Federação Portuguesa de Futebol vai criar uma equipa especial, inserida no Conselho de Disciplina, para se dedicar com urgência à instauração dos processos instaurados na sequência de denúncias de assédio. A notícia, revelada por fonte oficial da FPF, surge no dia seguinte às acusações feitas a Miguel Afonso, treinador entretanto suspenso da equipa de futebol feminino do Famalicão.

Esta equipa será constituída por membros do próprio Conselho de Disciplina e da Comissão de Instrução Disciplinar da Federação. Já esta sexta-feira, depois de o próprio Famalicão suspender Miguel Afonso “por mútuo acordo”, a FPF anunciou um processo disciplinar urgente ao treinador e a consequente suspensão preventiva. Horas antes, antigas jogadoras do Rio Ave e de outros clubes endereçaram uma queixa anónima ao organismo.

Várias jogadoras da equipa de futebol feminino sénior do Rio Ave, com idades entre os 18 e os 20 anos, acusam o seu antigo treinador, Miguel Afonso, de assédio sexual, revela o jornal Público esta quinta-feira. O técnico, que orienta agora a equipa feminina do Famalicão, já reagiu, descrevendo as acusações como um “esquema” de que se irá “defender”.

Segundo o Público, que diz ter tido acesso a várias mensagens escritas e de voz trocadas entre as atletas e o treinador, Miguel Afonso enviou várias mensagens de teor impróprio às jogadoras. Chegou a ser confrontado por pessoas próximas das atletas. Num dos casos, a jogadora diz que foi “afastada” como retaliação. No outro, o treinador terá respondido ao namorado de uma das vítimas que tudo não passava de uma “brincadeira”.

Uma das jogadoras, de 19 anos, denunciou ao jornal que uma das primeiras mensagens que recebeu do treinador foi imediatamente de teor íntimo: “Gostas de mulheres ou de homens?”, ter-lhe-á perguntado Afonso ainda durante a pré-temporada de 2020/2021. “Perguntava-nos se queríamos ganhar ou perder peso. Conforme a nossa resposta, pedia invariavelmente que lhe enviássemos fotos, mas queria segredo”, revelou outra atleta, também de 19 anos. O treinador pediu inclusivamente vídeos a uma das jogadoras, dizendo que queria ver os seus “movimentos corporais”.

Já esta sexta-feira, antigas jogadoras do Rio Ave e de outros clubes enviaram à Federação Portuguesa de Futebol — que já tinha instaurado um inquérito — uma queixa anónima e conjunta contra Miguel Afonso. De acordo com a CNN Portugal, a denúncia inclui provas de assédio sexual e ainda evidências de que o Famalicão foi informado sobre as acusações no dia em que anunciou a contratação do treinador.