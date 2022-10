No 220.º dia de guerra, os militares russos que foram cercados em Lyman saíram da cidade após uma contraofensiva ucraniana. As forças de Moscovo admitiram que a região, que é um ponto chave no abastecimento a Donetsk, tinha sido recapturada pela Ucrânia.

Lyman tinha sido, até este sábado, um relevante entroncamento ferroviário, um posto fundamental e um importante centro logístico para as forças russas que lutavam no leste da Ucrânia. O jornal Politico explica que a perda desta cidade prejudica ainda mais as linhas de abastecimento de Moscovo, numa altura em que a Ucrânia intensifica a contraofensiva no leste do país.

Lyman é importante porque é o próximo passo para a libertação do Donbass ucraniano”, referiu Serhii Cherevatyi. O porta-voz das forças ucranianas salientou ainda que a reconquista da cidade é “uma oportunidade de ir mais longe, até Kreminna e Severodonetsk, e é psicologicamente muito importante”.

Do lado ucraniano, também Yuriy Sak, assessor do ministro da Defesa da Ucrânia, salientou que a contraofensiva foi “um sucesso considerável”. Por sua vez, a Rússia admitiu que a ofensiva ucraniana era superior “em força e meios”. Com o reconhecimento russo da derrota das suas forças na cidade de Lyman, o líder da Chechénia, Ramzan Kadyrov, veio defender que Moscovo deveria ponderar a utilização de armas nucleares de alcance limitado na Ucrânia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.